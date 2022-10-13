Більшість українців підтримують дерусіфікацію міст та сіл країни

Більше половини українців (56,9%) підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з РФ, Російською імперією та Радянським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, лише 17,9% українців негативно ставляться до ініціатив органів місцевої влади щодо перейменування топонімів, пов’язані з Росією. Байдуже ставляться до дерусифікації 17,2% респондентів, ще 8,0% заявили, що їм байдуже.

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.