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Більшість країн перестали рахуватися з Путіним, - Зеленський

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Брюссель, П'ятниця 10 лютого 2023 02:02
Більшість країн перестали рахуватися з Путіним, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін поводиться як голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Більшість країн перестали з ним рахуватися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Der Spiegel.

На думку Зеленського, апетити нинішнього президента Росії неможливо задовольнити.

"Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоч і не був дурний", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, що між ним та Путіним - величезна прірва, як політична, так і історична.

"Це питання світогляду. І результатом Путіна світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце", - сказав президент.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що відносини України та Німеччини мають хвилеподібний характер. Тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін про військову допомогу для ЗСУ.

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