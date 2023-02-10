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Большинство стран списали Путина со счетов, - Зеленский

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Брюссель, Пятница 10 февраля 2023 02:02
Большинство стран списали Путина со счетов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент России Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Большинство стран его списали со счетов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Der Spiegel.

По мнению Зеленского, аппетиты нынешнего президента России невозможно удовлетворить.

"Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что между ним и Путиным - огромная пропасть, как политическая, так и историческая.

"Это вопрос мировоззрения. И результатом Путина мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", - сказал президент.

Напомним, в том же интервью Зеленский заявил, что отношения Украины и Германии носят волнообразный характер. Поэтому Киеву нужно каждый раз убеждать Берлин о военной помощи для ВСУ.

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