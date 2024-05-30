UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більшість громадян країн Заходу схвалюють підтримку українських біженців

Фото: Підтримку біженців з України схвалюють у країнах Заходу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість громадян Швеції, Німеччини, Франції, Великобританії, США, а також Польщі продовжуватимуть підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Rescue Committee (IRC).

Серед більш ніж 7400 опитаних більшість вважають, що їхні країни мають надати біженцям з України житло, їжу, основні потреби, а також освіту та медичні послуги, а потім можливість працювати.

Підтримка допомоги Україні та допомоги біженцям наразі найсильніша у Великій Британії та Швеції. За даними опитування, 79% опитаних у Великій Британії та 72% у Швеції виступають за довгострокову підтримку українських біженців.

При цьому 55% опитаних у Польщі та 47% у Німеччині, двох країнах, де проживає найбільше українське населення, вважають, що довгострокова підтримка українських біженців "необхідна".

У США, Великій Британії та Швеції вважають, що біженцям з України необхідно надати довгострокове посвідчення на проживання.

Опитування проводилося YouGov. У Польщі дані були зібрані YouGov Opinia24.

Нагадаємо, за даними Євробарометра за квітень 87% жителів країн ЄС згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, а 83% згодні з тим, щоб приймати українських біженців від війни.

У середині березня в Європі було 5,983 млн біженців з України. Найбільше було в Німеччині - 1,140 млн осіб, Польщі - 957 тисяч та Чехії - 381 тисяча.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці