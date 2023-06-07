Більшість американців схвалюють збільшення військової та фінансової допомоги Україні

Більшість громадян США (56%) підтримали відправлення більшої кількості американської зброї та фінансової допомоги Україні для відсічі вторгнення російських військ. Це приблизно стільки ж, скільки й у лютневому опитуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos.

Але це підтримка нерівномірно розподіляється між двома політичними партіями. Близько 73% демократів заявили, що підтримують збільшення допомоги порівняно з 44% республіканців.

Громадське схвалення президента США Джо Байдена становило 41%, що близько до найнижчого рівня його президентства. Однак вона мало що змінилася після напружених переговорів з республіканцями в Конгресі з приводу боргу федерального уряду.

Економіка залишалася головною проблемою для американців на тлі високих темпів інфляції та прагнення центральних банків приборкати ціни за рахунок підвищення процентних ставок, що зробило іпотечні кредити та автокредити дорожчими.

Минулого тижня демократ Байден досяг угоди зі спікером Палати представників США республіканцем Кевіном Маккарті про припинення ліміту федеральних запозичень після кількох тижнів переговорів. Угода запобігла фінансовій катастрофі, яка б розгорнулася, якби уряд був змушений припинити оплачувати всі свої рахунки.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 27% американців схвалюють те, як Маккарті справляється зі своєю роботою.

Опитування Reuters/Ipsos зібрало відповіді 1056 дорослих із використанням загальнонаціональної репрезентативної вибірки протягом 3-6 травня.

Допомога Україні

Загалом Палата представників та Сенат схвалили військову та іншу допомогу Україні на суму понад 113 млрд доларів після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Усі чотири транші допомоги пройшли за рішучої підтримки як республіканців, так і демократів, хоча всі вони були схвалені, доки демократи контролювали як Сенат, так і Палату представників.

Проте боротьба за підвищення стелі держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі щодо фінансування України. Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що не допустить автоматичного голосування щодо додаткового закону про витрати у Палаті представників, очолюваної республіканцями.

"Неважливо, Україна це чи щось ще. Думка про те, що хтось хоче зробити доповнення після того, як ми щойно дійшли згоди, - це спроба зірвати угоду", - сказав Маккарті.