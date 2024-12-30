Більше не вороги. Як Україна та Сирія будують відносини і навіщо Сибіга приїхав у Дамаск

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У столицю Сирії з несподіваним візитом прибув голова МЗС України Андрій Сибіга. Він зустрівся з колишніми повстанцями, а нині керівництвом перехідної сирійської адміністрації – її лідером Ахмадом аш-Шараа, премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Це перші прямі контакти України та Сирії після повалення режиму Асада 8 грудня цього року. Наразі мова йде про повноцінне відновлення відносин, які були розірвані з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже режим Асада став на бік країни-агресора.

Радянський спадок відносин України та Сирії

Династія Асадів править у Сирії з 1971 року, коли батько Башара – Хафез – захопив владу в країні шляхом перевороту. У Сирії до того були тісні відносини з Радянським союзом – але з приходом до влади Асада-старшого вони вийшли на новий рівень. Зокрема, в 1977 році у Сирії була створена радянська військово-морська база "Тартус".

Це дало свої плоди в 90-х, після розпаду СРСР. З одного боку, Росія як правонаступник Радянського Союзу отримала радянське посольство та "Тартус". З іншого, і про Київ у Сирії вже тоді знали. Дипломатичні відносини між Києвом і Дамаском були встановлені одразу після проголошення незалежності України – в 1992 році.

"В радянський час Україна за таким неписаним поділом праці відповідала за співпрацю якраз із Сирією та кількома іншими країнами Близького Сходу. Тобто з 90-х були великі сподівання. Україна не в повній мірі використала можливості, які мала після розпаду Радянського союзу. Однак торгівля зерном, металами йшла доволі активно. Дуже активною була сирійська діаспора в Україні", – розповів в коментарі РБК-Україна заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

За його словами, такий стан справ зберігався і з приходом до влади Башара Асада. Він став президентом Сирії після смерті батька у 2000 році. Через два роки президент України Леонід Кучма навіть відвідував Дамаск з офіційним візитом. У свою чергу, Башар Асад приїздив до Києва у 2010 році.

"В принципі до того, як Асад остаточно перейшов на російський бік, відносини між двома країнами були стабільними", – додав Данилов.

Громадянська війна та розрив відносин

У 2010-2011 роках по Близькому Сходу прокотилася хвиля революцій, відома як "Арабська весна". На відміну від Єгипту, Тунісу та Ємену, Асад відмовився йти на поступки протестуючим. Як наслідок, в Сирії розпочалася громадянська війна. Поступово режим Асада опинився в міжнародній ізоляції, однак знайшов покровителів, які готові були його підтримувати – Іран та Росію.

Відносини України та Сирії остаточно заморозились в 2014 році, коли РФ здійснила агресію проти України в Криму та на Донбасі. Того ж року представники Сирії проголосували проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, чим закріпили свій статус як російських союзників.

У 2016 році посольство України в Сирії було евакуйовано в Ліван через безпекову ситуацію. Однак посольство Сирії в Україні працювало до 2018 р.

Київ офіційно розірвав дипломатичні відносини з Сирією лише в червні 2022-го, у відповідь на те, що режим Асада визнав "незалежність" окупованих Росією територій в Донецькій та Луганській областях. Також Україна долучилася до торговельного ембарго проти Асада та оголосила про санкції.

Нова сторінка відносин

Україна офіційно не підтримувала відносини із повстанцями в Сирії. Однак 11 грудня видання Washington Post повідомило, що угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Асада, отримало допомогу від Києва. Джерела видання, знайомі з військовою діяльністю України за кордоном, повідомили, що повстанцям допомагали близько двадцяти досвідчених операторів БПЛА, в яких на озброєнні було півтори сотні дронів.

Прагнення України встановити дипломатичні відносини з новою владою Сирії пов'язане із цілою низкою міркувань.

"Сирія – дуже важлива близькосхідна країна. До неї в нормальній ситуації завжди прислуховуються. Вона ключова для безпекової ситуації в регіоні. Далі, у нас із Сирією спільний ворог – це іранський режим. І нове керівництво Сирії доволі недвозначно артикулює цю позицію. І зрештою, це велика потуга в регіоні, велика нація, з якою нам треба мати добре відносини", – пояснив РБК-Україна Данилов.

Україна очікує від нової влади Сирії поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Натомість надає гуманітарну допомогу за програмою "Grain from Ukraine" та готова відновити навчання сирійських студентів. Про це в ході візиту заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це символічний контраст. Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. Україна експортує борошно, гарантії життя та відновлення”, – заявив Сибіга на брифінгу в Дамаску.

Вже завтра, 31 грудня, до Сирії прибудуть 500 тонн українського пшеничного борошна. Існують також інші сфери можливої співпраці між країнами.

"Очевидно, ми можемо якимось чином долучитися до документування злочинів, які були вчинені режимом Асада. Як країна, яка теж розслідує воєнні злочини, зокрема Російської федерації. Це та тема, яка буде мати швидкий відгук у громадян Сирії", – сказав Данилов.

Далі на порядку денному – відновлення роботи дипломатичних представництв України в Сирії і Сирії в Україні. Зі свого боку Україна показала готовність до діалогу. Далі справа за новим урядом Сирії.