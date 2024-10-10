Все більше поляків виступають проти прийому біженців із України: з чим це пов’язано
Підтримка українських біженців зі сторони поляків стрімко падає. Після початку війни в Україні більшість поляків висловлювала значну підтримку, проте навесні 2023 року почався спад, частково через повідомлення про "зернову кризу".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на PAP.
Згідно з останнім опитуванням CBOS, лише 53% поляків підтримують прийом українських біженців, що є найнижчим показником із березня 2022 року, коли цей рівень становив 94%.
На сьогодні 40% поляків виступають проти прийому біженців, тоді як у 2022 році цей показник був лише 3%. При цьому більше чоловіків (60%) підтримують надання допомоги біженцям, ніж жінок (47%).
Серед політичних поглядів, прихильники лівих сил частіше виступають за прийом біженців (68%), ніж праві (53%). Найбільшу підтримку висловлюють виборці таких партій, як Лівиця та Громадянська коаліція, тоді як прихильники партій Право і справедливість та Конфедерація свободи й незалежності виявилися більш розділеними з цього питання.
Автори опитування також звернули увагу на те, що у вересні цього року 51% поляків висловили побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку війни цього боялися 77% респондентів.
На думку 44% респондентів, Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. 19% вважають, що росіяни відійдуть із територій, захоплених після 2022 року, а 6% припускають їхнє відступлення з територій, захоплених після 2014 року. Водночас 4% опитаних вважають, що Росія підкорить усю Україну, а 27% не змогли дати відповідь.
Опитування "Актуальні проблеми та події" було проведено з 12 по 22 вересня 2024 року серед 941 особи.
Раніше РБК-Україна розповідало, що протягом останніх кількох місяців у Польщі стрімко зростає кількість українських біженців, водночас у Німеччині їх стало менше. Проте Німеччина займає перше місце за кількістю прийнятих біженців з України, станом на літо 2024 року в країні перебуває 1,12 млн українців. На другій позиції знаходиться Польща, де зареєстровано 976 тис. українських громадян.
Також ми розповідали, що Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі роз'яснило, які доходи українців зі статусом UKR враховуються при призначенні сімейних виплат. Згідно з інформацією міністерства, при визначенні доходу на одну особу в сім'ї українців із PESEL UKR не беруться до уваги доходи тих членів родини, які не проживають у Польщі. Це означає, що українці з тимчасовим захистом можуть отримувати виплати, навіть якщо їхні родичі в Україні мають дохід. Також законодавство забороняє польським органам вимагати інформацію про фінансовий стан тих членів сім'ї, які працюють в Україні.
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