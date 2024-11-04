Більше ніж третина українців вважає, що "єВідновлення" потрібно розширювати, - Шуляк

Вона зазначила, що обізнаність українців щодо можливості отримати компенсацію "єВідновлення" досить висока - за результатами дослідження, про програму і її можливості знають майже 80% опитаних. І це безумовний плюс. Більше того, 36% громадян вважають, що її однозначно потрібно розширювати. Йдеться, зокрема, про запуск етапу виплат для громадян, чиє зруйноване або пошкоджене житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Це, за словами Шуляк, важливо не лише для вирішення житлового питання тисяч українців, які були змушені тікати від наслідків окупації на сході України, але і з огляду на те, що ворог використовує всі можливі варіанти, щоб залучати на свій бік якомога більше українців. І зволікання у розширенні програми "єВідновлення" - одна з таких можливостей.

"Окупаційна влада повідомила про нібито розширення своєї програми компенсації для жителів Бахмуту і Соледару наприкінці квітня. Окупанти обіцяють виплачувати компенсацію як за знищене, так і за пошкоджене житло, але на сьогодні все це залишається на рівні промоакції - виплати для жителів Маріуполя і Волновахи, які окупанти ніби то розпочали ще наприкінці 2022 - початку 2023 року, так і залишаються на рівні обіцянок. З реальними виплатами справи йдуть не дуже - через воєнні дії комісії окупаційної влади не можуть обстежувати житло. І це - прекрасний привід для того, щоб виплати так і залишалися на рівні обіцянок", - розповідає Шуляк.

При цьому вона зазначає, що саме ці гучні анонси змушують людей, які втратили надію, почати зневірюватися у допомозі власної держави. Цьому потрібно зарадити, для чого потрібно не тільки не згортати програму через брак фінансування, а і розширювати її.

Відповідаючи на запитання "З яких джерел треба взяти ресурси для цієї програми?", додала парламентарка, 62,9% опитаних вважають, що за рахунок боротьби з корупцією, 59,9% – за рахунок зменшення кількості державних службовців, 49,5% – за рахунок обмеження зарплати державним службовцям. Крім цього, кожен третій респондент (33,9%) вважає, що необхідно зменшити штат та зарплати правоохоронцям.

"При цьому, не менше ніж п'ята частина опитаних громадян вважає, що джерелами фінансування "єВідновлення" можуть стати допомога міжнародних партнерів - 29%, кошти від приватизації - майже 20%, зменшення видатків на культуру - майже 19%. Є сенс розглядати всі можливі варіанти", - вважає Олена Шуляк.

Вона додає, що успішний досвід залучення міжнародного фінансування для реалізації програми "єВідновлення" в України вже є. Так, починаючи з початку року для фінансування "єВідновлення" 200 млн доларів надав Світовий Банк. Позитивно оцінив механізми "єВідновлення" і Банк Ради Європи, який вже надав для фінансування програми перший транш у розмірі 100 млн євро.

"Тож слід доносити важливість програми і паралельно вести перемовини з нашими партнерами щодо подальшого виділення коштів на "єВідновлення". Наша мета - щоб програма "єВідновлення" тривала і розширювалася. Це запорука перемоги України, оскільки забезпечує підтримку українців”, - резюмувала Шуляк.