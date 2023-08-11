Більше, ніж у Джидді. У Зеленського розповіли, скільки країн вже підтримали формулу миру

Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Якщо минулого разу (на зустрічі 5 серпня у Джидді, - ред.) в нас було 43 країни, сьогодні їх уже 58. І це ще не кінець, і ще я можу сказати, що в нас є велика кількість країн, яка хоче приєднатися", - сказав Єрмак.

За його словами, уже створено 10 груп за кожним пунктом формули миру.

"В цих групах працюватимуть наші (українські, - ред.) фахівці, також будуть залучені міжнародні експерти", - сказав він.

Він пояснив, що наразі план України полягає в тому, щоб розробити детальну програму за кожним пунктом української формули миру та зробити це вже до кінця цього місяця.

"Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", - підкреслив він.

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Потім інформацію підтвердили й в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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