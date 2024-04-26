Більше ніж 800 громад розпочинають роботу з новоствореним реєстром адрес

Наразі займатимуться цим більше ніж у 800 українських територіальних громадах, фахівці яких пройшли навчання зі здійснення та забезпеченню організаційної, методологічної й технічної підтримки і супроводу громад під час наповнення ЄДРА.

За словами Шуляк, ще 412 громад зараз знаходяться на фінальній стадії навчання, яке проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації.

"Впорядкування містобудівної документації неможливе без всієї інформації з наявними реєстрами нерухомого майна. Втім, щоб мати чітке розуміння ступеня цієї верифікації, необхідно впорядкувати процедуру присвоєння адрес. Іноді навіть зайва крапка, літера або зайве тире формує два об‘єкти нерухомості. Як наслідок – численні порушення у містобудівній документації. А українці через це часто не можуть отримати держпослуги у сфері нерухомості", - додала вона.

Інформація з ЄДРА забезпечуватиме взаємодію між інформаційними системами на різних рівнях управління. Це дасть змогу громадянам мати достовірні дані в реєстрі та отримувати низку потрібних соціальних і адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, отримання пільг чи субсидії. Також даний реєстр убезпечить від шахрайства щодо прав власності на нерухомість.

Нардеп пояснила: коли йдеться про столицю, адресні питання можуть бути ще відносно впорядкованими, адже там можна досить легко знайти ту чи іншу адресу, але якщо говорити про невеликий населений пункт навіть під Києвом, картина геть інша. Це результат того, що протягом останніх 30 років, коли українські населенні пункти постійно розвивалися і змінювалися, упорядкуванням адрес в них ніхто не займався, хоча постійно з‘являлися нові вулиці і змінювались назви наявних, а органи місцевого самоврядування ухвалювали рішення на основі адресних даних досить хаотично.

За словами Шуляк, в результаті підготовчої і навчальної роботи по особливостям наповнення і функціонування ЄДРА наразі в кожній області сформовано 24 команди "менторів" з 73 фахівців обласних військових адміністрацій, райдержадміністрацій та громад. Навчено 1099 фахівців органів місцевого самоврядування, які отримали відповідний сертифікат про готовність до роботи й підтвердили навички.

"Понад 800 навчених громад найближчим часом почнуть роботу з наповнення ЄДРА, а ще 412, які знаходяться на фінальній стадії навчання, доєднаються відразу після його завершення та підтвердження отриманих навичок", - пояснила Шуляк.

Вона також додала: запровадження в Україні ЄДРА уряд погодив на початку березня, оскільки його робота сприятиме подальшій цифровізації будівельної сфери і сприятиме зменшенню корупційних проявів в ній.

"Реєстр адрес буде постійно оновлюватись, адже поява нових адміністративно – територіальних одиниць, будівель, вулиць і зміна їх назв триває безперервно. Зараз наше завдання - навчити всі громади і центри компетенції при обласних військових адміністраціях правильному внесенню даних. Далі ми завершимо інтеграцію з РПЗМ і будемо долучати органи місцевого самоврядування і центральні органи виконавчої влади до активного користування", - зазначила Шуляк.

ЄДРА буде частиною проекту з цифровізації будівельних процесів - Єдиної електронної системи у сфері будівництва, яка своєю чергою буде частиною електронного містобудівного кадастру державного рівня.