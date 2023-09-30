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Більше без Бєлгородської та Мінської. У Запоріжжі перейменували понад 70 топонімів

Фото: в Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Запоріжжі сьогодні, 30 вересня, було перейменовано ще понад 70 вулиць, провулків та проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької міської ради.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації географічних назв у населених пунктах.

Мета якого - позбутися назв, пов’язаних з історією Росії, російської імперії, а також залишків назв, пов’язаних з комуністичною ідеологією, історією СРСР, які з різних причин не були змінені під час декомунізації.

Цього разу зміни торкнулись зокрема таких вулиць як:

  • частини провулку Медового на провулок Покровський;
  • вулиці Новокузнецької на вулицю Володимира Українця;
  • вулиці Оренбурзької на вулицю Отаманську;
  • вулиці Іркутської на вулицю Юрія Шульте;
  • вулиці Цимлянської на вулицю Автомобільну;
  • провулку Кузбаського на провулок Шахтарський;
  • провулку Братського на провулок Братерський;
  • вулиці Бєлгородської на вулицю Білоцерківську:
  • вулиці Армавірської на вулицю Мукачівську;
  • вулиці Норільської на вулицю Січеславську;
  • провулку Онезького на провулок Мужній;
  • вулиці Славгородської на вулицю Славну;
  • вулиці Зейської на вулицю Підприємницьку;
  • вулиці Амурської на вулицю Зеленого Клину;
  • провулку Красносільського на провулок Домогосподарський;
  • вулиці Камської на вулицю Орільську;
  • провулку Карельського на провулок Фінськи;
  • вулиці Вятської на вулицю Пологівську;
  • провулку Внуковського на провулок Онуківський;
  • провулку Брестського на провулок Броварський;
  • вулиці Комарова на вулицю Закарпатського Легіону;
  • частини вулиці Канівської на вулицю Етнографічну;
  • частини вулиці Читинської на вулицю Баладну;
  • частини вулиці Новочеркаської на вулицю Пейзажну;
  • назв "Вулиця Веселкова" та "Вулиця Золотоніська" в ОСГК "Запоріжсталь-2";
  • вулиці Іскри на вулицю Гончарну;
  • вулиці Анапської на вулицю Карпатську;
  • вулиці Адміралтейської на вулицю Адміральську;
  • вулиці Мурманської на вулицю Мрії;
  • провулку Іжевського на провулок Немирівський;
  • провулку Вологодського на провулок Крановий;
  • вулиці Іванівської на вулицю Вільнюську;
  • вулиці Байконурівської на вулицю Бомбейську;
  • вулиці Адмірала Макарова на вулицю Арсена Коваленка;
  • вулиці Сибірської на вулицю Гданську;
  • провулку Ставропольського на провулок Успішний;
  • провулку Ненецького на провулок Волошковий;
  • вулиці Череповецької на вулицю Петра Яцика;
  • вулиці Мінської на вулицю Інженера Купер;
  • провулку Анадирського на провулок Канцерівський;
  • вулиці Бородінської на вулицю Петра Сагайдачного;
  • провулку "Зоря" на провулок Світанковий;
  • вулиці 12 квітня на вулицю Героїв Крут;
  • вулиці Олександра Матросова на вулицю Дмитра Апухтіна;
  • вулиці Кронштадської на вулицю Сарматську;
  • бульвара Гвардійського на вулицю Героїв полку "Азов";
  • об’єднання та перейменування вулиці Красноярської та вулиці Можайської на вулицю Сполуки;
  • провулку Кузнецького на провулок Крарійський;
  • проспекту 40-річчя Перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України;
  • вулиці Окської на вулицю Тернівську;
  • вулиці Таманської на вулицю Стаціонарну;
  • вулиці Броненосця "Потьомкін" на вулицю Української діаспори;
  • вулиці Зеленогірської на вулицю Володимира Ященка;
  • вулиці Білоруської на вулицю Литовську;
  • вулиці Волоколамської на вулицю Івана Виговського;
  • вулиці Владивостоцької на вулицю Михайла Топорков;
  • вулиці Єйської на вулицю Матвіївську;
  • вулиці Серпухівської на вулицю Полянськ;
  • вулиці Тавричної на вулицю Таврійську;
  • вулиці Батайської на вулицю Заповітну;
  • провулку Воркутинського на провулок Героїчний;
  • вулиці Прудової на вулицю Запрудну;
  • вулиці Горної на вулицю Гірську;
  • вулиці Новосибірської на вулицю Гелікоптерну;
  • провулку Тавричного на провулок Таврійський;
  • провулку Майкопського на провулок Моринецький;
  • вулиці Астраханської на вулицю Івана Нечуй-Левицького;
  • вулиці Новочеркаської на вулицю Гамалійську;
  • вулиці Куліковської на вулицю Козацької старшини;
  • вулиці Декабристів на вулицю Богдана Ружинського;
  • вулиці Адлерської на вулицю Анрі Жіффара;
  • провулку Волховського на провулок Ранговий;
  • провулку Камчатського на провулок Ромський;
  • вулиці Тверської на вулицю Рубіжну.

Декомунізація в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.

Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.

Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.

Ми також повідомляли, що раніше в Запоріжжі вже перейменували 70 вулиць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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Запоріжжя