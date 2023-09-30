Більше без Бєлгородської та Мінської. У Запоріжжі перейменували понад 70 топонімів

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації географічних назв у населених пунктах.
Мета якого - позбутися назв, пов’язаних з історією Росії, російської імперії, а також залишків назв, пов’язаних з комуністичною ідеологією, історією СРСР, які з різних причин не були змінені під час декомунізації.
Цього разу зміни торкнулись зокрема таких вулиць як:
- частини провулку Медового на провулок Покровський;
- вулиці Новокузнецької на вулицю Володимира Українця;
- вулиці Оренбурзької на вулицю Отаманську;
- вулиці Іркутської на вулицю Юрія Шульте;
- вулиці Цимлянської на вулицю Автомобільну;
- провулку Кузбаського на провулок Шахтарський;
- провулку Братського на провулок Братерський;
- вулиці Бєлгородської на вулицю Білоцерківську:
- вулиці Армавірської на вулицю Мукачівську;
- вулиці Норільської на вулицю Січеславську;
- провулку Онезького на провулок Мужній;
- вулиці Славгородської на вулицю Славну;
- вулиці Зейської на вулицю Підприємницьку;
- вулиці Амурської на вулицю Зеленого Клину;
- провулку Красносільського на провулок Домогосподарський;
- вулиці Камської на вулицю Орільську;
- провулку Карельського на провулок Фінськи;
- вулиці Вятської на вулицю Пологівську;
- провулку Внуковського на провулок Онуківський;
- провулку Брестського на провулок Броварський;
- вулиці Комарова на вулицю Закарпатського Легіону;
- частини вулиці Канівської на вулицю Етнографічну;
- частини вулиці Читинської на вулицю Баладну;
- частини вулиці Новочеркаської на вулицю Пейзажну;
- назв "Вулиця Веселкова" та "Вулиця Золотоніська" в ОСГК "Запоріжсталь-2";
- вулиці Іскри на вулицю Гончарну;
- вулиці Анапської на вулицю Карпатську;
- вулиці Адміралтейської на вулицю Адміральську;
- вулиці Мурманської на вулицю Мрії;
- провулку Іжевського на провулок Немирівський;
- провулку Вологодського на провулок Крановий;
- вулиці Іванівської на вулицю Вільнюську;
- вулиці Байконурівської на вулицю Бомбейську;
- вулиці Адмірала Макарова на вулицю Арсена Коваленка;
- вулиці Сибірської на вулицю Гданську;
- провулку Ставропольського на провулок Успішний;
- провулку Ненецького на провулок Волошковий;
- вулиці Череповецької на вулицю Петра Яцика;
- вулиці Мінської на вулицю Інженера Купер;
- провулку Анадирського на провулок Канцерівський;
- вулиці Бородінської на вулицю Петра Сагайдачного;
- провулку "Зоря" на провулок Світанковий;
- вулиці 12 квітня на вулицю Героїв Крут;
- вулиці Олександра Матросова на вулицю Дмитра Апухтіна;
- вулиці Кронштадської на вулицю Сарматську;
- бульвара Гвардійського на вулицю Героїв полку "Азов";
- об’єднання та перейменування вулиці Красноярської та вулиці Можайської на вулицю Сполуки;
- провулку Кузнецького на провулок Крарійський;
- проспекту 40-річчя Перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України;
- вулиці Окської на вулицю Тернівську;
- вулиці Таманської на вулицю Стаціонарну;
- вулиці Броненосця "Потьомкін" на вулицю Української діаспори;
- вулиці Зеленогірської на вулицю Володимира Ященка;
- вулиці Білоруської на вулицю Литовську;
- вулиці Волоколамської на вулицю Івана Виговського;
- вулиці Владивостоцької на вулицю Михайла Топорков;
- вулиці Єйської на вулицю Матвіївську;
- вулиці Серпухівської на вулицю Полянськ;
- вулиці Тавричної на вулицю Таврійську;
- вулиці Батайської на вулицю Заповітну;
- провулку Воркутинського на провулок Героїчний;
- вулиці Прудової на вулицю Запрудну;
- вулиці Горної на вулицю Гірську;
- вулиці Новосибірської на вулицю Гелікоптерну;
- провулку Тавричного на провулок Таврійський;
- провулку Майкопського на провулок Моринецький;
- вулиці Астраханської на вулицю Івана Нечуй-Левицького;
- вулиці Новочеркаської на вулицю Гамалійську;
- вулиці Куліковської на вулицю Козацької старшини;
- вулиці Декабристів на вулицю Богдана Ружинського;
- вулиці Адлерської на вулицю Анрі Жіффара;
- провулку Волховського на провулок Ранговий;
- провулку Камчатського на провулок Ромський;
- вулиці Тверської на вулицю Рубіжну.
Декомунізація в Україні
Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.
В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.
Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.
Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.
Ми також повідомляли, що раніше в Запоріжжі вже перейменували 70 вулиць.
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