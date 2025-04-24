Більше не 220 В? Як в Україні змінили стандарт напруги та що це дасть споживачам

Що змінилось в українських стандартах

Згідно з постановою НКРЕКП, рівень стандартної номінальної напруги в електричній мережі в Україні вже незабаром становитиме не 220 В, як було раніше, а 230 В.

У прес-службі Нацкомісії пояснили, що відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" було прийнято нову редакцію національного стандарту ДСТУ EN 50160:2023, гармонізованого з європейським (EN 50160).

В ньому йдеться про характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності.

Уточнюється, що цей стандарт набрав чинності з 1 березня 2025.

"З 01.07.2025 в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема - перехід на номінальну напругу 230/400 В", - наголосили у НКРЕКП

Одне з ключових нововведень - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Навіщо в Україні запроваджують такі зміни

За словами експертів, такі зміни повинні не лише наблизити Україну до європейських стандартів, але й позитивно вплинути на якість електропостачання.

Зазначається, що стабільна напруга:

зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань;

знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

"Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності - електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності", - вважають у НКРЕКП.

Згідно з постановою Нацкомісії, оператори систем розподілу повинні забезпечити інформування користувачів про запроваджувані з 1 липня 2025 року зміни на власних веб-сайтах (впродовж семи днів з дня набрання документом чинності).