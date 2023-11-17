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Білоусов: Кам’янське активно працює над залученням європейських інвестицій

П'ятниця 17 листопада 2023 10:41
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Білоусов: Кам’янське активно працює над залученням європейських інвестицій Фото: мер Камʼянського Андрій Білоусов (facebook.com/bilousovandriy)
Автор: Сергей Новиков

Кам’янське активно працює над залученням європейських інвестицій. Зокрема, зараз діє спеціальна міська програма "Інвестиції в місто", в рамках якої вдалося залучити вже 80 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера масті Андрія Білоусова за підсумками німецько-української конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу.

"Кам’янське активно працює над залученням європейських інвестицій. Діє спеціальна міська програма "Інвестиції в місто", в рамках якої вже вдалося залучити 80 млн євро на реалізацію проектів у галузі медицини, освіти, соціального захисту, енергоефективності та транспорту. На цьому етапі проєкти на суму 7 млн євро вже реалізовані, 21 млн євро - в процесі реалізації та проєкти на 52 млн євро будуть реалізовані в найближчі 2-3 роки", - повідомив Білоусов.

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