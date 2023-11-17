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Белоусов: Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций

Пятница 17 ноября 2023 10:41
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Белоусов: Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций Фото: мэр Каменского Андрей Билоусов (facebook.com/bilousovandriy)
Автор: Сергей Новиков

Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций. В частности, сейчас работает специальная городская программа "Инвестиции в город", в рамках которой удалось привлечь уже 80 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра масти Андрея Белоусова по итогам немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге.

"Каменское активно работает над привлечением европейских инвестиций. Действует специальная городская программа "Инвестиции в город", в рамках которой уже удалось привлечь 80 млн евро на реализацию проектов в области медицины, образования, социальной защиты, энергоэффективности и транспорта. На этом этапе проекты на сумму 7 млн евро уже реализованы, 21 млн евро - в процессе реализации и проекты на 52 млн евро будут реализованы в ближайшие 2-3 года", - сообщил Белоусов.

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инвестиции в Украину Каменское
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