Білоцерковець розцінює обшуки в день сесії як перешкоджання діяльності депутата

"Влада перейшла на новий рівень цинізму та беззаконня. Вчора мене, депутата Київради, затримали озброєні люди в масках, а житло моєї родини та моєї матері обшукали. Без жодного правового обґрунтування, без пояснень, без рішення суду. Відбулося це дійство, коли в стінах ради проходила позачергова сесія, на якій вирішувалося питання щодо секретаря Київради. Розцінюю це, як спробу залякування мене владою за мою політичну позицію. Комусь на Банковій здалося, що мене висуватимуть на посаду секретаря Київради. Коли з’ясували, що це навіть не обговорювалося – просто відпустили", - заявив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що правоохоронці нехтували навіть видимістю законності. І назвав "огидним" те, як правоохоронці поводились з його родиною.

"У моєї матері відібрали особистий телефон, виносили речі без опису та без жодних законних процедур. Дружину змусили залишити житло. Після цього туди зайшли озброєні силовики. Пояснення: "нам наказали згори". Дружина, яка знаходиться в післяопераційному стані, досі переживає нервовий зрив і сьогодні її забрали в лікарню через погіршення стану. Це - психологічний терор. Влада навмисне чинить тиск через найближчих людей. Це тактика ФСБ, це почерк гебні. Це те, з чим ми воюємо на фронті, і що сьогодні в тилу починає застосовувати українська влада", - наголосив Білоцерковець.

Те, що відбулося, голова фракції УДАР у Київраді назвав політичною розправою, грубим перешкоджанням діяльності депутата місцевої ради і перевищенням службових повноважень співробітників правоохоронних органів. Він має намір подати відповідну заяву на імʼя Генерального прокурора України.

Білоцерковець закликав не допустити згортання демократії в Україні та запровадження системи репресій.

"Сьогодні кожен, хто мовчить, – підігрує згортанню демократії в країні та діям злочинної влади. Я закликаю українське суспільство, політиків, медіа, міжнародну спільноту - не допустити повторення того, що ми вже проходили. Ми не дозволимо розгорнути нову систему репресій у столиці країни", - підкреслив Дмитро Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня під час позачергового засідання Київради близько 15 силовиків прийшли з обшуками до будинку Дмитра Білоцерковця та його матері. Вони налякали дружину депутата, яка потрапила під російський обстріл і отримала важке поранення у голову, після якого й досі не відновилася.

В УДАРі заявили, що влада вдалася до терору команди Віталія Кличка, щоб заблокувати роботу мера столиці. І закликали владу припинити політичні переслідування та зосередитися на ефективній боротьбі проти окупантів.