Білоцерковець показав, як працівників КМДА вчать уникати корупційних ризиків

Він показав, як проходять навчання працівники Департаменту територіального контролю міста Києва

"Мета курсу – запобігання корупційним проявам та підвищення ефективності контролю за благоустроєм і паркуванням у столиці. Окремо було опрацьовано реальні ситуації, які виникають у інспекторів у ході роботи, та алгоритми дій, що допомагають уникати корупційних ризиків. Це історія про те, щоб заздалегідь присікати усі можливі «темки-схемки», які існують у більшості державних сфер", - пояснив Дмитро Білоцерковець.

Він наголосив, що прозорість та доброчесність є ключовими принципами, якими мають керуватись міські служби будь-якого розвиненого сучасного європейського міста, в тому числі Києва.

Курс із запобігання корупції провели незалежні експерти в галузі впровадження ефективних систем антикорупційного менеджменту, додав депутат.

"Казати, що "корупції в державі не існує" – обманювати самих себе. Визнавати її існування – означає мати силу, а бути готовим боротися і, власне, боротися з нею – треба мати ще більше сили. Бо деякі "державники" в нас вже всю корупцію "побороли", - наголосив Білоцерковець.