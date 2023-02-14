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У Білому домі відреагували на російський план перевороту в Молдові

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Вашингтон, Вівторок 14 лютого 2023 02:30
У Білому домі відреагували на російський план перевороту в Молдові Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не мають незалежних підтверджень заявам про спробу Росії організувати державний переворот у Молдові, проте не сумніваються, що Кремль має таке бажання.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами Кірбі, така поведінка Росії не є чимось новою і це викликає глибоке занепокоєння.

"Ні, незалежних підтверджень немає, але ми точно не ставимо під сумнів здатність і бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити", – зазначив він.

Він висловив підтримку громадянам Молдови.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санд заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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