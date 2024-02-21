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У Білому домі розповіли подробиці про майбутній пакет санкцій проти РФ

Фото: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми плануємо запровадити пакет санкцій наприкінці цього тижня, що, очевидно, відбудеться після трагічної смерті Олексія Навального. Цей пакет санкцій також з'явиться напередодні дворічної річниці війни РФ проти України", - заявив Салліван.

За його словами, це буде суттєвий пакет санкцій, який охоплює цілу низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходу для російської економіки, які разом приводять у дію російську військову машину.

"Я хотів би наголосити, що він доповнює серйозну систему санкцій, над створенням якої ми працювали з нашими союзниками та партнерами протягом останніх двох років", - додав радник президента США з питань національної безпеки.

Він також зазначив, що США та союзники наполегливо та старанно працюють, щоб продовжувати накладати витрати за те, що зробила Росія з Навальним та Україною та за ту загрозу, яку вона становить для міжнародного миру та безпеки.

Що передувало

Нагадаємо, що управління Федеральної служби виконання покарань РФ щодо Ямало-Ненецького автономного округу 16 лютого повідомило про смерть російського політика Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії через смерть Олексія Навального.

Пізніше у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки цього тижня запровадять новий пакет санкцій проти Росії за смерть політика Олексія Навального.

Детальніше про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

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