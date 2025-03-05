В Білому домі пояснили причину призупинення військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ", - заявила Левітт.
Журналіст поцікавився, чи розглядається можливість скасування або відновлення військової допомоги США, яка була призупинена, для України.
У відповідь прессекретар Білого дому зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків.
"Знову ж таки, це пауза для перегляду", - відповіла вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США призупинили поставки озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував повідомлення про обмеження обміну розвідданими між США та Україною.
Він наголосив, що Британія, США, Європа та Україна мають працювати разом, не обираючи між США та Європою. Він зазначив, що його країні завжди підтримувала тісну співпрацю з союзниками та не збирається змінювати цю політику.
Водночас сьогодні Sky News повідомило, що обмін розвідданими між США та Україною не зупинився повністю.
Джерело видання запевняло, що частково обмін все ж відбувається. Мовляв, США все ще передають Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські війська на окупованій українській території.
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