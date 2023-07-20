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У Білому домі попередили, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі

Фото: Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська можуть завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.

Про це заявив прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, влада США мають інформацію про те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - заявив Ходж.

Він також зазначив, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.

Росія заявила про вихід із "зернової угоди"

Раніше цього тижня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконуються.

Учора, 19 липня,Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять в українські порти, вважатимуться залученими до війни.

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