Билл Гейтс покидает правление Microsoft

Корпорация Microsoft объявила в пятницу, 13 марта, что Билл Гейтс покидает правление, начиная с этого дня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Гейтс также уходит со своей позиции в холдинговой компании Berkshire Hathaway. В то же время он уточнил, что уход из состава совета "ни в коем случае не означает ухода из компании".

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с техническим руководителем, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании. Я чувствую себя более оптимистично, чем когда-либо, в отношении прогресса, которого добивается компания, и того, как она может продолжать приносить пользу миру", - сказал Гейтс.

Он уточнил, что принял решение уйти в отставку, "чтобы уделять больше времени филантропическим проектам, включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и решении проблемы изменения климата".

Гейтс стал соучредителем Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом, который умер в 2018 году. Гейтс был генеральным директором до 2000 года, когда Стив Баллмер занял эту должность. Гейтс является одним из главных акционеров Microsoft. Ему принадлежит 1,36% акций. Компания стала публичной в 1986 году и в настоящее время является одной из самых ценных компаний в мире с рыночной капитализацией в 1,21 триллиона долларов.

Напомним, компании Google и Microsoft временно откроют доступ к своим специализированным средствам для конференц-связи в связи со вспышкой коронавируса, поскольку многие компании и организации переходят на удаленную форму работы.