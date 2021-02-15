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Билл Гейтс планирует инвестировать два миллиарда долларов в спасение климата

Автор: Даша Харченко

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в ближайшие пять лет инвестировать два миллиарда долларов в проекты, направленные на борьбу с изменением климата. Он также считает, что государства должны увеличить свои расходы на исследования, связанные с экологией.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

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При этом Гейтс считает, что мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. В то же время он заявил, что возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

Говоря об экологической ситуации на планете, Гейтс сравнивает климат с переполненной ванной. "Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - сказал он.

Напомним, недавно основатель Microsoft дал интервью The New York Times. Мы собрали лучшие моменты специально для вас.

Ранее РБК-Украина писало, что Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества, которые могут быть хуже коронавируса.

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Новости Украины Билл Гейтсклиматэкология
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