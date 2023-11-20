Білий колір і мінімалізм: чому телевізори KIVI сподобаються візуалам

Для тих із нас, хто сприймає світ спочатку очима, для кого важливі дизайн і естетика, європейський виробник смарт-телевізорів KIVI пропонує ТВ з тонкими рамками та елегантними ніжками. Для світлих інтер’єрів випущено моделі в білому кольорі корпусу, що нечасто зустрінеш на ринку, де більшість полиць магазинів займають чорні пристрої. Розказуємо детальніше про бренд KIVI та даємо поради, як гармонійно вписати новий телевізор у сучасний інтер’єр.

Безрамковий дизайн

Сучасні телевізори – це не тільки гаджет для перегляду контенту та розваг, але й частина інтер’єру. Для того щоб моделі KIVI гармонійно доповнили простір, сучасний та лаконічний дизайн техніки розробляли спеціалісти власного R&D центру й трьох дизайнбюро. Фінальний варіант дизайну телевізорів обрали серед 300 запропонованих ескізів.

Всі нові моделі Smart-телевізорів виконані в єдиній лаконічній концепції – з мінімальними боковими рамками, ширина яких всього 2,6 мм. Що це дає глядачеві? Насамперед, відчуття того, що тепер зображення не має меж, адже такі тонкі рамки фактично непомітні оку. Нічого зайвого: тільки ви та якісне зображення, що по-справжньому захоплює і ніби заповнює собою весь простір кімнати.

До речі, у категорії середнього сегмента це один із небагатьох брендів, який виробляє телевізори з такими тонкими рамками навколо дисплея. Безрамкові моделі присутні в усіх популярних розмірах – діагоналлю від 32'' до 65'', тож можна обрати модель для будь-якого простору вашої оселі.

Елегантні ніжки

Моделі телевізорів KIVI мають витончені металеві підставки, які підкреслюють мінімалізм дизайну та надійно утримують корпус. Завдяки їм телевізори KIVI стануть стильним акцентом в інтер'єрі – ви можете розмістити телевізор на красиву телевізійну тумбу, де він буде сприйматися як арт-об’єкт. Хороший варіант – підвісна тумба для вашого смарт-телевізора, яка ніби парить у повітрі – має стильний та оригінальний вигляд.

Для настінного монтажу ТВ KIVI пропонує лінійку кронштейнів – для статичної фіксації телевізорів або з можливістю обертати панель та змінювати кут її нахилу. На всі свої кронштейни, виконані в мінімалістичному та водночас практичному дизайні, бренд KIVI дає довічну гарантію.

Моделі у білому кольорі

Обираючи техніку в квартиру в сучасному стилі – з білими стінами, світлою дерев'яною підлогою, в якій багато простору та повітря – варто подумати, як гармонійно та делікатно вписати техніку. Телевізор KIVI у білому кольорі – елегантне рішення.

У білому кольорі доступні моделі діагоналлю 24’’, 32’’, 43’’, 55’ дюймів’. Радимо звернути увагу на модель KIVI 55U750NW діагоналлю 55 дюймів – у стильному білому кольорі він стане ідеальною доповненням для вашої вітальні, аби приймати гостей та разом дивитися новинки Netflix, спортивні програми чи музичні кліпи.

Пульт

Пульти нових моделей KIVI – стильні та ергономічні. Ергономіка пультів була побудована на основі досліджень KIVI і Google: кнопки розташовані інтуїтивно зрозуміло, працюють тихо і надійно. Пульт під’єднується до телевізора по Bluetooth LE і оснащений чутливим мікрофоном для голосових команд. Також у ньому є функції Air Mouse – вбудований гіроскоп реагує на рухи руки й імітує курсор комп’ютерної миші. Це особливо зручно при навігації по меню.

Користуватися пультом просто та приємно, а білий колір робить його стильним аксесуаром для вашого телевізора.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development знаходиться в Європі та Китаї.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв.

KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.