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Білий дім заявив про щоденну участь Трампа в обговоренні війни

Вівторок 01 квітня 2025 20:36
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Білий дім заявив про щоденну участь Трампа в обговоренні війни Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щоденно веде активну роботу для того, щоб Україна та Росія домовились про перемир'я.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

За словами Левітт, Трамп нібито розчарований лідерами обох сторін у цій війні.

"Він хоче, щоб ця війна закінчилася. З обох сторін гинуть люди, і це триває вже занадто довго. Наша команда продовжує взаємодіяти з росіянами, як і з українцями", - заявила вона.

Водночас Левітт розповіла, що Трамп продовжує активно обговорювати цю тему з українською стороною, і він продовжує "дуже активно обговорювати цю тему кожен божий день".

Переговорний процес щодо завершення війни

11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України за участі керівника ОП Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги. США представляли держсекретар Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Під час першої зустрічі Штати запропонували повне перемир’я між Україною та Росією. Минулими вихідними відбувся черговий раунд перемовин між Україною та США, а 24 березня американська та російська делегації провели зустріч.

За підсумками перемовин Україна та США опублікували спільні заяви щодо домовленостей у Саудівській Аравії, а Росія висунула власні умови щодо морського перемир’я. Згодом Москва звинуватила Україну в ударах по енергетичних об’єктах у двох областях, проте Генштаб ЗСУ спростував ці заяви, назвавши їх безпідставними та спрямованими на затягування війни.

Невдоволення Трампа

Днями Трамп розповів журналістам, що "розлючений" і "дуже злий" на Путіна, нібито через його заяви про нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.

Окрім цього Трампу не подобається, що попри його зусилля війна продовжується, саме тому він пригрозив увести мита у розмірі 25-50% на російську нафту. За його словами, миту почнуть діяти протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.

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