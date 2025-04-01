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Белый дом заявил о ежедневном участии Трампа в обсуждении войны

Вторник 01 апреля 2025 20:36
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Белый дом заявил о ежедневном участии Трампа в обсуждении войны Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ежедневно ведет активную работу для того, чтобы Украина и Россия договорились о перемирии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По словам Левитт, Трамп якобы разочарован лидерами обеих сторон в этой войне.

"Он хочет, чтобы эта война закончилась. С обеих сторон гибнут люди, и это продолжается уже слишком долго. Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами", - заявила она.

В то же время Левитт рассказала, что Трамп продолжает активно обсуждать эту тему с украинской стороной, и он продолжает "очень активно обсуждать эту тему каждый божий день".

Переговорный процесс по завершению войны

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины с участием руководителя ОП Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги. США представляли госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.

Во время первой встречи Штаты предложили полное перемирие между Украиной и Россией. В минувшие выходные состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США, а 24 марта американская и российская делегации провели встречу.

По итогам переговоров Украина и США опубликовали совместные заявления по договоренностям в Саудовской Аравии, а Россия выдвинула собственные условия по морскому перемирию. Впоследствии Москва обвинила Украину в ударах по энергетическим объектам в двух областях, однако Генштаб ВСУ опроверг эти заявления, назвав их безосновательными и направленными на затягивание войны.

Недовольство Трампа

На днях Трамп рассказал журналистам, что "разъярен" и "очень зол" на Путина, якобы из-за его заявлений о нелегитимности Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.

Кроме этого Трампу не нравится, что несмотря на его усилия война продолжается, поэтому он пригрозил ввести пошлины в размере 25-50% на российскую нефть. По его словам, пошлины начнут действовать в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.

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