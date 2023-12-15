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Білий дім про заяви Путіна щодо України: сподіваємося, республіканці почули послання

Вашингтон, П'ятниця 15 грудня 2023 08:48
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Білий дім про заяви Путіна щодо України: сподіваємося, республіканці почули послання Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін на "прямій лінії" вчергове підтвердив, що хоче завоювати Україну. Республіканці у Конгресі, які блокують допомогу Україні, повинні були почути послання Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

"Але я сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули голосне та чітке повідомлення Путіна. Ми всі знаємо, що це означає. Майже через 20 місяців після того, як він розпочав своє жорстоке та варварське вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не закінчиться і мир буде тільки, цитата: "коли наші цілі будуть досягнуті". Кінець цитати", - сказав Кірбі.

На думку представника Білого дому, Путін на своїй щорічній прес-конференції "подвоїв свою мету завоювати Україну та підкорити її народ".

Кірбі наголосив, що поки Конгрес йде на різдвяні канікули, українці продовжують боротьбу. Він підкреслив, що допомога потрібна зараз, а не після свят.

"Якщо цього недостатньо, щоб зворушити вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки в Україні. Це не чужа війна. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету. Він кидає виклик самій демократії", - заявив Кірбі.

Як сказав представник Білого дому, США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.

"І не помиляйтесь, Путін не єдиний - він не єдиний, хто спостерігає за тим, що тут відбувається і як це відбувається", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат США вирішив не йти на канікули.

Відомо, що наступного тижня Сенат проголосує за виділення пакета фіндопомоги Україні. Це остання можливість ухвалити фінансування.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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