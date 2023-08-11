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Білий дім запросив у Конгреса США 200 млн доларів для протидії ПВК "Вагнер" в Африці

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П'ятниця 11 серпня 2023 01:17
Білий дім запросив у Конгреса США 200 млн доларів для протидії ПВК "Вагнер" в Африці Фото: Білий дім запросив кошти на протидію "Вагнеру" в Африці (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Білий дім запросив у Конгреса США 200 млн доларів на протидію діяльності приватної військової компанії "Вагнер" в країнах Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супровідний лист директорки Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг, направлений до Конгресу.

Там йдеться, що адміністрація президента США Джо Байдена запитує кошти на протидію "дестабілізуючій діяльності" групи "Вагнера", а також інших "шкідливих російських дійових осіб" в Африці.

"В тому числі фінансування піде на зміцнення демократичних інститутів та безпеки африканських країн", - йдеться у супровідному листі.

"Вагнер" в Африці

Група "Вагнера" давно і активно діє в Африці, працюючи як в своїх інтересах, так і в інтересах країн, які наймають їх. Так, в січні цього року з'явилась інформація про те, що за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність Центральноафриканській республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до 1 млрд доларів. Ці гроші, ймовірно, будуть використані групою для придбання нової зброї.

Не залишились вони осторонь і перевороту в Нігері. Військова хунта, що скинула президента, звернулась до найманців за допомогою, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Вагнер" намагатиметься використати нестабільність у країні в своїх інтересах.

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Вагнерівці ПВК Вагнера Африка Білий дім
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