Белый дом запросил у Конгресса США 200 млн долларов для противодействия ЧВК "Вагнер" в Африке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопроводительное письмо директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, направленное в Конгресс.

Там говорится, что администрация президента США Джо Байдена запрашивает средства на противодействие "дестабилизирующей деятельности" группы "Вагнера", а также других "вредных российских действующих лиц" в Африке.

"В том числе финансирование пойдет на укрепление демократических институтов и безопасности африканских стран", - говорится в сопроводительном письме.

"Вагнер" в Африке

Группа "Вагнера" давно и активно действует в Африке, работая как в своих интересах, так и в интересах нанимающих их стран. Так, в январе этого года появилась информация о том, что за последний год группа "Вагнера" значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 млрд долларов. Эти деньги, вероятно, будут использованы группой для приобретения нового оружия.

Не остались они в стороне и перевороте в Нигере. Сбросившая президента военная хунта обратилась к наемникам за помощью, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Вагнер" будет пытаться использовать нестабильность в стране в своих интересах.

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