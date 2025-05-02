Білий дім показав бюджет Трампа: рекордний трильйон на оборону за масової економії
Адміністрація президента Дональда Трампа направила до Конгресу проєкт бюджету на 2026 фінансовий рік. Зокрема, документ передбачає рекордні оборонні витрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Politico.
Згідно із заявою Бюджетного управління Білого дому, адміністрація Трампа хоче скоротити федеральні витрати наступного року на 163 мільярди доларів.
Проєкт бюджету передбачає збільшення витрат на оборону на 13 %, до 1 трлн доларів, а на внутрішню безпеку - майже на 65 % порівняно з бюджетом 2025 року.
При цьому витрати на необоронні потреби хочуть скоротити на 23 % до найнижчого рівня з 2017 року. Зокрема, у проєкті бюджету Трамп пропонує радикальне скорочення ключових програм у галузі екології, енергетики, освіти та зовнішньої допомоги.
Варто зауважити, що такий документ, який було надіслано до Конгресу, є переліком бажаних видатків адміністрації, який, зазвичай, має символічний характер і навряд чи буде реалізовано повністю, оскільки республіканці в Конгресі готують свої власні законопроєкти, щоб забезпечити фінансування уряду й уникнути його закриття 1 жовтня.
Так званий "худий" бюджет - це начерк пріоритетів адміністрації, який дасть республіканцям у Конгресі зразок для початку розроблення законопроєктів про витрати.
Запит Трампа на трильйон доларів
Нагадаємо, про те, що президент США Дональд Трамп планує запросити у Конгресу 1 трильйон доларів на оборону, було відомо ще раніше.
Як писало Bloomberg, гроші, зокрема, хочуть спрямувати на зведення системи протиракетної оборони "Золотий купол", кораблебудування, модернізацію ядерного арсеналу.
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