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Білий дім показав бюджет Трампа: рекордний трильйон на оборону за масової економії

Вашингтон, П'ятниця 02 травня 2025 19:57
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Білий дім показав бюджет Трампа: рекордний трильйон на оборону за масової економії Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента Дональда Трампа направила до Конгресу проєкт бюджету на 2026 фінансовий рік. Зокрема, документ передбачає рекордні оборонні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Politico.

Згідно із заявою Бюджетного управління Білого дому, адміністрація Трампа хоче скоротити федеральні витрати наступного року на 163 мільярди доларів.

Проєкт бюджету передбачає збільшення витрат на оборону на 13 %, до 1 трлн доларів, а на внутрішню безпеку - майже на 65 % порівняно з бюджетом 2025 року.

При цьому витрати на необоронні потреби хочуть скоротити на 23 % до найнижчого рівня з 2017 року. Зокрема, у проєкті бюджету Трамп пропонує радикальне скорочення ключових програм у галузі екології, енергетики, освіти та зовнішньої допомоги.

Варто зауважити, що такий документ, який було надіслано до Конгресу, є переліком бажаних видатків адміністрації, який, зазвичай, має символічний характер і навряд чи буде реалізовано повністю, оскільки республіканці в Конгресі готують свої власні законопроєкти, щоб забезпечити фінансування уряду й уникнути його закриття 1 жовтня.

Так званий "худий" бюджет - це начерк пріоритетів адміністрації, який дасть республіканцям у Конгресі зразок для початку розроблення законопроєктів про витрати.

Запит Трампа на трильйон доларів

Нагадаємо, про те, що президент США Дональд Трамп планує запросити у Конгресу 1 трильйон доларів на оборону, було відомо ще раніше.

Як писало Bloomberg, гроші, зокрема, хочуть спрямувати на зведення системи протиракетної оборони "Золотий купол", кораблебудування, модернізацію ядерного арсеналу.

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