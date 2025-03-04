Білий дім підтвердив, що Трамп призупинив військову допомогу Україні, - CNN

Про яке призупинення йдеться

Нагадаємо, приблизно за годину до коментаря Білого дому, видання Bloomberg, пославшись на джерело в Пентагоні, написало, що Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Поставити процес на паузу він наказав міністру оборони США Піту Гегсету.

Йдеться про те, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема те знаряддя, яке перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або те, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.

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