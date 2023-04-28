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Білий дім очікує переговорів між Байденом і главою Китаю найближчим часом, - ЗМІ

Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім очікує телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном найближчим часом.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Водночас Білий дім докладає зусиль з організації зустрічей із китайськими колегами міністра торгівлі Джини Раймондо і міністра фінансів Джанет Єллен. Переговори між двома урядами через посольства тривають у звичайному режимі.

При цьому наголошується, що переговори між військовими двох країн припинені, попри неодноразові прохання Вашингтона.

"І понад 100 каналів зв'язку між різними урядовими міністерствами та відомствами не працюють, позбавляючи кожну сторону механізмів, здатних розрядити дрібні розбіжності та суперечки", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що Нідерланди змінюють свою позицію і переосмислюють свої відносини з Китаєм, який є одним зі своїх найбільших торгових партнерів.

Президент Джо Байден має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.

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