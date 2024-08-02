Білий дім про обмін з РФ: жодної взаємодії з Путіним не було

США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

"Жодної взаємодії безпосередньо з Володимиром Путіним", - сказав Салліван.

При цьому він зазначив, що США взаємодіяли з російськими чиновниками під час підготовки до обміну.

"У ході цього була активна взаємодія з російськими офіційними особами. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими і потребують захисту саме з цієї причини, тому що наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, як сьогодні", - заявив радник Білого дому.

Також під час брифінгу у Білому домі президента США Джо Байдена запитали, чи бажає він поговорити безпосередньо з Путіним, зважаючи на те, що ув’язнені повертаються додому в рамках угоди.

"Мені не потрібно говорити з Путіним", - відповів Байден.