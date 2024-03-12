Білий дім про новий пакет допомоги для України: його вистачить на пару тижнів

За його словами, пакет забезпечить Україну лише достатньою кількістю боєприпасів, "щоб вистачило на кілька тижнів, і, можливо, лише на пару тижнів".

"Цього далеко не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Само собою зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку", - сказав Салліван.

Як зазначається, у Пентагону залишилося близько 4 млрд доларів для відправки в Україну зброї та обладнання, отриманих безпосередньо зі складів Міністерства оборони.

Однак Пентагон не хотів використовувати це фінансування, оскільки грошей на поповнення запасів у США не залишилося.

За словами Саллівана, новий пакет став можливим "через непередбачену економію коштів у контрактах, які Міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення".

Водночас високопоставлений чиновник з питань оборони США розповів CNN, що така економія - це результат "хороших переговорів" та "розподілу фінансування на різні речі".

Чиновник навів один приклад можливості придбати боєприпаси калібру 25 мм за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося після переговорів щодо контракту з постачальником.

Така економія забезпечила Пентагону додаткові 300 мільйонів доларів для фінансування поповнення допомоги Україні.

Однак посадовець чітко дав зрозуміти, що це не є стійким довгостроковим рішенням щодо надання Україні так необхідної зброї, оскільки лідери республіканців у Палаті представників продовжують відмовлятися виносити на голосування законопроект, який передбачає надання додаткової військової допомоги.

"Це дещо спеціальна або разова зйомка. Ми не знаємо, чи з’являться майбутні заощадження. І ми точно не можемо розраховувати на це як на спосіб ведення справ. Тоді ми не були розореними, але зараз ми є", - додав чиновник.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.

Як писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

Сьогодні, 12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, буде містити снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що "час спливає" і допомога Україні потрібна прямо зараз.