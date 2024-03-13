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Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Біличанський ліс остаточно визнали власністю громади Києва. Таке рішення ухвалено після розгляду питання у Верховному Суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва. Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернуто 3 000 гектарів Біличанського лісу. Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради", - заявив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що Біличанський ліс є частиною Національного природного парку "Голосіївський". Проте у 2021 році Бучанська районна раза ухвалила рішення про збільшення території Коцюбинського за рахунок цього лісу.

"Смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу. Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада звернулася до суду з позовом щодо зупинки дії рішення Бучанської районної ради, яка намагалась розширити межі селища Коцюбинське за рахунок Біличанського лісу.

Також повідомлялося, що столична влада захистила від забудови майже 30 га землі та передала її для облаштування парків та скверів.

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Віталий КличкоКиїв