Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ", - джерела

В ніч на 3 жовтня дрони атакували аеродром у Воронезькій області. Там знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
Так, джерела підтвердили, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.
"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
В ніч на 3 жовтня росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.
Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борсоглєбська".
Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Уразити її досить складно. ЗСУ вдарили по системі ракетами ATACAMS.
За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
У окупантів таких систем залишилось лише 10, з тих, які ще працюють. Вартість однієї - 100 млн доларів.
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