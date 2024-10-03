Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ", - джерела

Так, джерела підтвердили, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території.

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Вибухи в районі аеродрому

В ніч на 3 жовтня росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борсоглєбська".