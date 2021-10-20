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Били ломом: киевских полицейских подозревают в пытке задержанного

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Среда 20 октября 2021 17:15
Били ломом: киевских полицейских подозревают в пытке задержанного Фото: киевских полицейских подозревают в пытке задержанного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве двум оперуполномоченным одного из подразделений Национальной полиции сообщили о подозрении относительно превышения служебных полномочий. Их подозревают в том, что они избили задержанного металлическим ломом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале при задержании мужчины в одном из столичных районов правоохранители применили силу, которая явно не соответствовала сложившейся ситуации.

"Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о применении мер подозреваемым.

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