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Били ломом: київських поліцейських підозрюють у катуванні затриманого

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Середа 20 жовтня 2021 17:15
Били ломом: київських поліцейських підозрюють у катуванні затриманого Фото: київських поліцейських підозрюють у катуванні затриманого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві двом оперуповноваженим одного з підрозділів Національної поліції повідомили про підозру щодо перевищення службових повноважень. Їх підозрюють у тому, що вони побили затриманого металевим ломом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

За даними слідства, в лютому при затриманні чоловіка в одному зі столичних районів правоохоронці застосували силу, яка явно не відповідала ситуації, що склалася.

"Оперативні працівники завдали чоловікові, який не чинив опір, удари металевим ломом по голові і тулубу, в результаті чого він втратив свідомість. Привівши потерпілого до тями, оперуповноважені продовжили наносити йому удари руками і ногами і заламувати пальці", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про застосування заходів підозрюваним.

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