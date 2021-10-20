Били ломом: київських поліцейських підозрюють у катуванні затриманого

У Києві двом оперуповноваженим одного з підрозділів Національної поліції повідомили про підозру щодо перевищення службових повноважень. Їх підозрюють у тому, що вони побили затриманого металевим ломом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора .

За даними слідства, в лютому при затриманні чоловіка в одному зі столичних районів правоохоронці застосували силу, яка явно не відповідала ситуації, що склалася.

"Оперативні працівники завдали чоловікові, який не чинив опір, удари металевим ломом по голові і тулубу, в результаті чого він втратив свідомість. Привівши потерпілого до тями, оперуповноважені продовжили наносити йому удари руками і ногами і заламувати пальці", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про застосування заходів підозрюваним.