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Били КАБ, дронами та артилерією: у Дніпропетровській області є поранені через атаки РФ

Четвер 29 травня 2025 08:01
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Били КАБ, дронами та артилерією: у Дніпропетровській області є поранені через атаки РФ Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області поранені 3 людини через обстріли (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Кілька населених пунктів Дніпропетровської області зазнали атак з боку російських загарбників, які для ударів по регіону застосовували керовані авіабомби, безпілотники та артилерію. В результаті обстрілів були поранені три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Як поінформував чиновник, постраждалі - у Нікопольському та Синельниківському районах.

Нікополь та район

Глава ОВА повідомив, що війська РФ гатили по Нікопольщині з артилерії, а також атакували дронами.

Під ворожими ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

"Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей", - передав чиновник.

Він оприлюднив у мережі фото наслідків ворожих обстрілів Нікольського району цієї ночі, 29 травня.

Наслідки ударів військ РФ по Нікополю та району 29 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Синельниківський район

Також Лисак розповів, що російські загарбники поцілили керованими авіаційними бомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району.

В результаті обстрілу були поранені 2 людини, які лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, був зруйнований приватний будинок та пошкоджені ще два.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 29 травня російські окупанти для чергової повітряної атаки по території України знову застосували ударні БПЛА, які запускали кількома групами. Також для обстрілу ворог використав ракети та керовані авіабомби.

У Повітряних силах неодноразово інформували цієї ночі про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження для Синельниківського району Дніпропетровської області (такі оголошення були, зокрема, о 23:12 та о 05:05).

А також військові повідомляли про ракетну небезпеку для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, та фіксували пуски швидкісних цілей з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське.

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Нікополь Дніпропетровська область
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