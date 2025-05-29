Били КАБ, дронами и артиллерией: в Днепропетровской области есть раненые из-за атак РФ

Несколько населенных пунктов Днепропетровской области подверглись атакам со стороны российских захватчиков, которые для ударов по региону применяли управляемые авиабомбы, беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов были ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Как проинформировал чиновник, пострадавшие - в Никопольском и Синельниковском районах.

Никополь и район

Глава ОВА сообщил, что войска РФ били по Никопольському району из артиллерии, а также атаковали дронами.

Под вражескими ударами были Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

"Пострадал 61-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома и 30 солнечных панелей", - передал чиновник.

Он обнародовал в сети фото последствий вражеских обстрелов Никольского района этой ночью, 29 мая.

Последствия ударов войск РФ по Никополю и району 29 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Синельниковский район

Также Лысак рассказал, что российские захватчики попали управляемыми авиационными бомбами по Новопавловской громаде Синельниковского района.

В результате обстрела были ранены 2 человека, которые будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, был разрушен частный дом и повреждены еще два.

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