Били з HIMARS, поки росіяни не здались. У ISW пояснили успіх ЗСУ при звільнені Херсона

В тексті йдеться, що боєприпаси HIMARS не підходять для руйнування мостів через невеликий розмір боєголовок. Але ЗСУ обійшли це обмеження, завдаючи чисельні удари по одним і тим самим об’єктам - Антонівському мосту та дорозі через Каховську ГЕС. Таким чином їм вдалося зруйнувати там проїжджу частину.

"ЗСУ продовжували завдавати ударів по мостах, поки росіяни намагалися їх відремонтувати, знищуючи ремонтне устаткування, а також по дороги, поки росіяни нарешті не здалися. Потім росіяни спробували побудувати понтонний міст під Антонівським мостом в якості пом'якшення наслідків, але ЗСУ атакували і його", - зазначають в ISW.

Все що залишилось у росіян - баржі, але українські військові продовжували наносити удари і по ним. Це призвело до того, що 20-тисячний російський механізований загін на правому березі Дніпра не отримував достатнього постачання, а потім - до втечі окупантів з позицій.

Також в публікації йдеться, що українські військові продовжують контрнаступ в напрямку Кремінна-Сватове, а також продовжують закріплювати контроль над правим берегом Дніпра в Херсонській області. Натомість росіяни продовжують наступати на напрямках Бахмут, Авдіївка та Вугледар. Російське міноборони заявило, що вони захопили Майорськ, що на південному сході від Бахмута.

Крім цього, росіяни продовжили обстрілювати прифронтові населені пункти в Запорізькій і Дніпропетровській областях, а по Запоріжжю вдарили ракетою "Іскандер".

ISW також повідомляє, що російські війська концентрують сили в Маріуполі та Мелітополі - в останньому місті окупаційна "влада" насильно мобілізує чоловіків та змушує їх рити окопи та будувати оборонні укріплення.