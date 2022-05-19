Били из "Градов" по селам. Прошел первый суд над россиянами, атаковавшими Харьковскую область

Оба россиянина признали в суде свою вину.

Что известно о деле

24 февраля двое российских оккупантов 27-летний Александр Бобыкин и 23-летний Александр Иванов в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады, обстреливали из артиллерии Харьковскую область с территории Белгородской области России.

Российские военные разрушили объекты инфраструктуры и жилые дома в Казачьей Лопани Харьковского района. Снарядами они уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета. После этого пересекли границу Украины и продолжили обстрелы области.

По словам же самих оккупантов, об учениях подразделения им огласили в декабре 2021-го года. Примерно 1 февраля они выехали в Курск для тренировок. Впоследствии переместились в село Малиновка Белгородской области. На месте военным РФ объявили, что будут "заходить на территорию Украины". Причин не объясняли. Обстрел из "Градов" начали около 05:00. Из машины выпустили примерно 38 снарядов.

Оба российских военных сообщили в суде, что не знали, куда именно стреляют. Об обстрелах Харьковской области узнали во время следствия.

Что им инкриминируют

Обоих российских военных обвиняют в совершении преступления по части первой статьи "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Суд продолжится

Указано, что по ходатайству прокурора судья объявил перерыв в заседании. Поэтому рассмотрение дела продлят 26 мая в 11:00.

Напомним, 18 мая в Киеве началось слушание по делу россиянина Вадима Шишимарина, это первый российский военный, который предстал перед украинским судом за преступления против нашей страны.

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