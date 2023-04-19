Били з авіації по центру міста. Зранку під завалами у Вовчанську знайшли двох загиблих

Пізно ввечері у вівторок, 18 квітня, російські окупанти влаштували масований обстріл Вовчанська, вдаривши з авіації по центру міста. Зранку у середу, 19 квітня, під завалами рятувальники знайшли двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Після 22:00 18 квітня стався масований обстріл м. Вовчанськ на Харківщині. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів", - розповіли у відомстві.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, сьогодні зранку під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

"Роботи з розбору завалів продовжуються", - додав він.