У Бєлгородській області ліквідовано старшого оперативного угруповання "Бєлгород", - ГУР

У ніч із 4 на 5 червня у прикордонному з Україною населеному пункті Бєлгородської області знищено Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

"У ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито полковника гвардії Стесєва Андрія Васильовича - старшого оперативного угруповання "Бєлгород", - сказано в повідомленні розвідки.

Фото: посвідчення особи Стесєва (t.me/DIUkraine)

При цьому зазначається, що раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ Росії.

Зазначимо, що оперативне угруповання - об'єднання, що складається з формувань одного чи кількох родів військ.

Головною метою оперативного угруповання є виконання завдань окремому напрямі чи ділянці.

Операція у Бєлгородській області

Зазначимо, у червні бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають нашій країні захищатися від вторгнення окупантів, розпочали новий рейд у Бєлгородську область.

Вже за кілька днів вони змогли взяти в полон російських солдатів та знищити танки ворога. Також бійці "РДК" заявляли про свій контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка.

Більш детально про нову операцію в Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.