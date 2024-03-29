У Бєлгороді нібито працювала ППО: вибито вікна у квартирах, пошкоджено автомобілі

Жителі Бєлгородської області чули гучні вибухи. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО над регіоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкого та SHOT .
За словами губернатора, внаслідок повітряної атаки по Бєлгороду вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.
"У місті Бєлгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з багатоквартирних будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скління в "Бєлгород Арені" та гімназії №22 м. Бєлгорода. За попередніми даними, оскол посічено 12 автомобілів", - повідомив губернатор.⠀
Також ППО, нібито, працювала у Бєлгородському районі. Пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.
"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль", - написав Гладков.
При цьому губернатор написав про, нібито, збиті цілі.
"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив Гладков.
У мережі з'явилися наслідки повітряної атаки по Бєлгороду.
Раніше писали, що російські війська 27 березня знову скинули авіабомбу на Бєлгородську область.
До речі, влада російського Грайворона Бєлгородської області закликала жителів евакуюватися.
Також 18 березня був "приліт" на підприємстві у Бєлгороді.
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