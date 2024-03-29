У Бєлгороді нібито працювала ППО: вибито вікна у квартирах, пошкоджено автомобілі

За словами губернатора, внаслідок повітряної атаки по Бєлгороду вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

"У місті Бєлгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з багатоквартирних будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скління в "Бєлгород Арені" та гімназії №22 м. Бєлгорода. За попередніми даними, оскол посічено 12 автомобілів", - повідомив губернатор.⠀

Також ППО, нібито, працювала у Бєлгородському районі. Пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль", - написав Гладков.

При цьому губернатор написав про, нібито, збиті цілі.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив Гладков.

У мережі з'явилися наслідки повітряної атаки по Бєлгороду.