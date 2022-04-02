Билецкий: настоящий враг человечества - Россия, а не мифические нацисты в Украине

"Всех пугает не само слово "нацизм", а те вещи, которые за ним стоят: геноцид, Вторая мировая, уничтожение десятков миллионов людей. Поэтому надо смотреть не на слова, а исключительно на действия. Россия - это страна, которая сейчас ведет прямой геноцид и убивает гражданских. Это этноцид - это уничтожение десятков тысяч мирного населения, это убийства детей, удары по учебным и гуманитарным учреждениям. Это переселение народов. Мы видим, что из Херсона, из Геническа уже сотни тысячи людей отправили на Сахалин, в Омск и тому подобное. Поэтому, кто нацист и в прямом смысле слова враг человечества весь мир уже увидел", - отмечает Билецкий.

По его мнению, сейчас большинство украинцев смело назвало бы себя националистами. Также он никогда не откажется от того, что чувствует себя украинским националистом.

"За 8 лет войны украинцы ни разу не нарушали правила гуманности и правил ведения войны, чего Россия не смогла сделать даже в первые два дня вторжения. Скажу откровенно, думаю, что большинству тех, кто защищает Украину с оружием в руках, сейчас не до политики, в том числе и внешней. Например, я сейчас чувствую себя просто солдатом своей страны, своей нации, делаю дело на своем участке фронта", - добавил основатель "Азова".

По словам Билецкого, лучше всего о переговорах с Россией в свое время сказал президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить".

Напомним, азовцы защищают Украину в большинстве регионов, в частности, в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Николаевщине.