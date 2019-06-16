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Билецкий: мы чувствовали, что это наш город, поэтому без колебаний шли в бой за Мариуполь

Новости » Политика    16.06.2019 - 10:07
Билецкий: мы чувствовали, что это наш город, поэтому без колебаний шли в бой за Мариуполь
Андрей Билецкий (фото: из открытых источников)

Политик подчеркнул, что для возвращения оккупированных территорий украинцам надо прежде всего надеяться на собственные силы

Как защитники мы имеем обязанность перед людьми, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Об этом на официальной церемонии 5–летие освобождения Мариуполя сказал первый командир "Азова", народный депутат, представитель объединенных националистов Андрей Билецкий, передает РБК-Украина.

"Зимой 2015 года, после ужасного обстрела Восточного микрорайона, мы шли вперед и создали зону безопасности, которая сделала Мариуполь мирным: без ужаса обстрелов и возможного наступления. Потому что мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас городом. Но остается и другая обязанность – те люди, которые бок о бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь. Люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной украинский Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", – сказал во время официальной церемонии 5–летия освобождения Мариуполя Билецкий.

Политик отметил, что для возвращения оккупированных врагом территорий украинцам надо прежде всего надеяться на собственные силы и развивать свое государство.

"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытки договариваться с врагом, а взращивание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции, – вернуться домой. Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник – день освобождения Мариуполя – уйдет в прошлое. Потому что будет более важный день – будет дата освобождения украинского Донбасса", – сказал он.

Как известно, 5 лет назад "Азов" под командованием Билецкого освободил Мариуполь от пророссийских наемников, вернув Украине город стратегического значения.

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Новости Украины Андрей БилецкийАзовМариуполь
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