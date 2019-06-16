Білецький: ми відчували, що це наше місто, тому без вагань йшли в бій за Маріуполь

Андрій Білецький (фото: з відкритих джерел)

Політик наголосив, що для повернення окупованих територій українцям треба перш за все сподіватись на власні сили

Як захисники ми маємо обов'язок перед людьми, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Про це на офіційній церемонії 5–річчя звільнення Маріуполя сказав перший командир "Азову", народний депутат, представник об'єднаних націоналістів Андрій Білецький, передає РБК-Україна.

"Взимку 2015 року, після жахливого обстрілу Східного мікрорайону, ми йшли вперед і створили зону безпеки, яка зробила Маріуполь мирним: без жаху обстрілів і можливого наступу. Тому що ми як захисники відчували обов’язок перед всіма вами, перед рідними людьми й перед рідним для нас вже містом. Але залишається й інший обов'язок – ті люди, які пліч-о-пліч з нами з Донецька, Луганська, Сімферополя воювали за мирний і за український Маріуполь. Люди, які чекають Україну в Донецьку і Луганську. Люди, які просто хочуть повернутись додому, у свій рідний український Донецьк. І ми теж маємо перед ними величезний обов’язок", – сказав під час офіційної церемонії 5–річчя звільнення Маріуполя Білецький.

Політик наголосив на тому, що для повернення окупованих ворогом територій українцям треба перш за все сподіватись на власні сили й розбудовувати свою державу.

"Не постійні сподівання на міжнародні арбітражі, не спроби домовлятись з ворогом, а плекання української сили, економіки, науки, армії, віри у власну країну. Лише це дасть нам можливість повернути борг, який ми маємо перед цими людьми. Повернути українцям український Донецьк, а тим, хто зараз опинився на вимушеній еміграції, – повернутись додому. Я вірю, що прийде день, коли це прекрасне свято – день звільнення Маріуполя – піде в минуле. Бо буде значно важливіший день – буде дата звільнення українського Донбасу", – сказав він.

Як відомо, 5 років тому "Азов" під командуванням Білецького звільнив Маріуполь від проросійських найманців, повернувши Україні місто стратегічного значення.