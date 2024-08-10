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Бігьорл Talash дискваліфікували з ОІ-2024 за накидку з гаслом "Свободу афганським жінкам"

Фото: бі-герл Talash дискваліфікували з ОІ-2024 (x.com/Sanny_Rudra)
Автор: Дмитро Левицький

Бігьорл Маніжу Талаш (Talash) дискваліфікували зі змагань з брейкінгу на Олімпіаді в Парижі. Причиною став її виступ з накидкою, на якій було гасло "Свободу афганським жінкам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Спортсменка, яка втекла з Афганістану після того, як Талібан почав захоплювати владу у країні у 2021 році, представляла команду біженців на Олімпійських іграх. Дебютуючи під час відбіркового батлу, Talash одягла блакитну накидку, на якій було гасло "Свободу афганським жінкам".

Після цього Всесвітня федерація танцювального спорту, яка керує цим видом спорту на Олімпіаді, опублікувала заяву, в якій йшлося, що була Talash дискваліфікована за "демонстрацію політичного гасла на своєму вбранні" під час відбіркового батлу.

"Я поїхала з Афганістану не тому, що боюся талібів або не тому, що не можу жити в Афганістані. Я поїхала, тому що хочу зробити все можливе для дівчат в Афганістані, для мого життя, мого майбутнього, для всіх", - говорила раніше Talash, коментуючи свій виїзд з країни.

Як відомо, у 2021 році бойовики радикального руху "Талібан" захопили владу в Афганістані. Після приходу до влади таліби почали утискати права жінок в Афганістані, закривши школи для дівчаток, заборонивши відвідувати університети та обмеживши подорожі без супроводу чоловіків. Жінкам навіть заборонили відвідувати громадські місця, такі як парки і спортзали.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про українську бігьорл Kate, яка народилася та виросла у Харкові, а зараз виступає на Олімпіаді в Парижі.

Також РБК-Україна розповідало історію української бігьорл Stefani та те, як вона дісталася до Олімпіади-2024.

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