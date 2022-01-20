ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біатлон. Українці провалили індивідуальну гонку в Антхольці: всі результати

Новость на русском →
Антхольц, Четвер 20 січня 2022 18:06
Біатлон. Українці провалили індивідуальну гонку в Антхольці: всі результати Фото: Антон Дудченко (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В італійському Антхольці розпочався 7-й етап Кубка світу. Чоловіки пробігли індивідуальну гонку, нажаль українським біатлоністам не вдалося показати пристойний результат. Найвище у фінішному протоколі розташувався Антон Дудченко, який посів 47-у позицію.

Детальніше про гонку – в матеріалі РБК-Україна.

В індивідуальній гонці не стартував лідер української збірної Дмитро Підручний, якому тренери надали відпочинок для кращої підготовки до естафети. Натомість п'ять інших українських біатлоністів змагалися за очкову зону, проте жодному не вдалося в неї потрапити.

Найкраще провів гонку Антон Дудченко, який допустив чотири промахи на стрільбі та зайняв 47-е місце. Інші українські біатлоністи також не впорались зі стрільбою та фінішували ще нижче: Артем Тищенко (55), Богдан Цимбал (62), Артем Прима (64), Тарас Лесюк (91).

Перемогу здобув росіянин Антон Бабіков, єдиний біатлоніст який пройшов гонку без промахів. Друге місце посів норвежець Тар’єй Бьо, третім став росіянин Саїд Халілі.

В загальному заліку продовжує лідирувати француз Кантен Фійон-Майє. Найкращий з українців Дмитро Підручний розташовується на 32-й позиції.

Завтра о 15:15 відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Антон Бабіков (Росія) (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тар'єй Бе (Норвегія) (0+0+0+2) +9,7

3. Саїд Халілі (Росія) (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (Україна) (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (Україна) (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цимбал (Україна) (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Пріма (Україна) (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (Україна) (2+2+2+1) +9:59,7

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світу Биатлон
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом