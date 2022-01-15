ru ua
Сб, 15 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биатлон. Украинцы остановились вблизи от подиума в мужской эстафете Рупольдинга

Новина українською →
Рупольдинг, Суббота 15 января 2022 16:44
Биатлон. Украинцы остановились вблизи от подиума в мужской эстафете Рупольдинга Фото: Дмитрий Пидручный передал эстафету после второго этапа вторым (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В немецком Рупольдинге завершилась мужская биатлонная эстафета шестого этапа Кубка мира. Украинцам немного не хватило, чтобы зацепиться за медали - "желто-синие" финишировали шестыми.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Уже на первом этапе Украина показала, что будет претендовать на медали. Артем Прима после первого огневого рубежа вышел на третьем места, правда во время второй стрельбы использовал два дополнительных патрона и на передаче эстафеты был шестым.

Но капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный продемонстрировал отличную скорость и неплохую стрельбу - лишь один дополнительный патрон на лежке. В итоге на третий этап Украина ушла второй.

Богдан Цимбал, который бежал третьим, немного потерял, передав эстафету четвертым - у него был лишь один промах, но не очень удался ход.

На заключительном этапе за Украину бежал Антон Дудченко. Он не смог пройти "чисто" огневые рубежи, да и по скорости украинец не был достаточно быстрым. В итоге он потерял еще три позиции и финишировал на шестом месте. Без медалей, но с цветочной церемонией.

Победу одержала сборная России, второе место у Германии, третья - Беларусь.

Биатлон. Украинцы остановились вблизи от подиума в мужской эстафете Рупольдинга

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины