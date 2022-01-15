Биатлон. Украинцы остановились вблизи от подиума в мужской эстафете Рупольдинга

В немецком Рупольдинге завершилась мужская биатлонная эстафета шестого этапа Кубка мира. Украинцам немного не хватило, чтобы зацепиться за медали - "желто-синие" финишировали шестыми.

Уже на первом этапе Украина показала, что будет претендовать на медали. Артем Прима после первого огневого рубежа вышел на третьем места, правда во время второй стрельбы использовал два дополнительных патрона и на передаче эстафеты был шестым.

Но капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный продемонстрировал отличную скорость и неплохую стрельбу - лишь один дополнительный патрон на лежке. В итоге на третий этап Украина ушла второй.

Богдан Цимбал, который бежал третьим, немного потерял, передав эстафету четвертым - у него был лишь один промах, но не очень удался ход.

На заключительном этапе за Украину бежал Антон Дудченко. Он не смог пройти "чисто" огневые рубежи, да и по скорости украинец не был достаточно быстрым. В итоге он потерял еще три позиции и финишировал на шестом месте. Без медалей, но с цветочной церемонией.

Победу одержала сборная России, второе место у Германии, третья - Беларусь.